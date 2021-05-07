Автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел около 19.00 в воскресенье, 2 мая на перекрестке Ленина — Толмачева.
О том, как двое парней выскочили из Nissan, а затем один из них сломал зеркало автомобилю, который остановился перед «зеброй», пропуская пешеходов, Е1 рассказал очевидец происшествия.
Затем началась драка. Закончилось все тем, что пассажир и водитель Nissan сели в машину и задним ходом через «встречку» уехали назад, рассказал свидетель происшествия.
Как пояснил водитель Nissan, причиной конфликта стало то, что автомобиль, которой в последствии лишился бокового зеркала, за несколько перекрестков до этого подрезал его, а затем скрылся.
Мужчина уверяет, что, удирая от него, водитель выезжал на встречную полосу и чуть не сбил людей на нескольких пешеходных переходах.
Напомним, 4 мая водители не смогли поделить дорогу, проезжая перекресток на мигающий зеленый в Екатеринбурге. В результате ДТП пострадал 3-летний мальчик, находившийся на заднем сидении одного из автомобилей.