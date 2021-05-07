Автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга

Автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга
Автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга
Сегодня, 08:38ОбществоФото: Е1.RU
Автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга прямо на пешеходном переходе. Автохамы сломали зеркало автомобилю, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.

Инцидент произошел около 19.00 в воскресенье, 2 мая на перекрестке Ленина — Толмачева.

О том, как двое парней выскочили из Nissan, а затем один из них сломал зеркало автомобилю, который остановился перед «зеброй», пропуская пешеходов, Е1 рассказал очевидец происшествия.

Затем началась драка. Закончилось все тем, что пассажир и водитель Nissan сели в машину и задним ходом через «встречку» уехали назад, рассказал свидетель происшествия.

Как пояснил водитель Nissan, причиной конфликта стало то, что автомобиль, которой в последствии лишился бокового зеркала, за несколько перекрестков до этого подрезал его, а затем скрылся.

Мужчина уверяет, что, удирая от него, водитель выезжал на встречную полосу и чуть не сбил людей на нескольких пешеходных переходах.

Напомним, 4 мая водители не смогли поделить дорогу, проезжая перекресток на мигающий зеленый в Екатеринбурге. В результате ДТП пострадал 3-летний мальчик, находившийся на заднем сидении одного из автомобилей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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