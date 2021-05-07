Банк «Открытие» устроит интерактивные развлечения для зрителей Кубка мира по гребле

Генеральный партнер этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — банк «Открытие» — проведет для болельщиков интерактивные игры. Соревнования этапа пройдут с 20 по 23 мая в Барнауле.

Зрители и участники состязаний могут посетить ярмарку местных производителей и купить экологически чистую продукцию, сообщает muksun.fm. Также для гостей Кубка мира банк «Открытие» организует интерактивную игру River Rush в специальной шатер-пирамиде для семейного отдыха. Желающие смогут проверить свои навыки управления лодкой, преодолевая препятствия на горной реке. Лучшего байдарочника определят по количеству набранных баллов. После этого участники смогут отдохнуть на берегу канала на шезлонгах. Кроме того, зрители в VIP-зоне получат бесплатное фирменное мороженое от банка «Открытие». Отмечается, что в Кубке мира примут участие более 400 спортсменов из 50 стран, которые будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград. Чтобы появиться на 20-тысячной трибуне зрителей, нужно успеть зарегистрироваться до 11 мая.

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