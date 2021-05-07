Муж погибшей блогерши Кристины Журавлевой из Екатеринбурга сознался в ее убийстве

Напомним, труп 28-летней екатеринбурженки был обнаружен в середине апреля. Девушка была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о ее пропаже никто не заявлял. Вскоре муж блогерши был задержан правоохранительными органами по подозрению в убийстве.