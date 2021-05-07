Муж погибшей блогерши Кристины Журавлевой из Екатеринбурга сознался в ее убийстве

Муж погибшей блогерши Кристины Журавлевой из Екатеринбурга сознался в ее убийстве
Муж погибшей блогерши Кристины Журавлевой из Екатеринбурга сознался в ее убийстве
Сегодня, 13:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Муж Instagram-блогера Кристины Журавлевой написал явку с повинной. Мужчина признался, что убил свою жену.

Причиной поступка стали семенные конфликты, пишет Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в следствии. По словам Дмитрия, он совершил преступление из-за скандалов, которые провоцировала его жена.

Напомним, труп 28-летней екатеринбурженки был обнаружен в середине апреля. Девушка была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о ее пропаже никто не заявлял. Вскоре муж блогерши был задержан правоохранительными органами по подозрению в убийстве.

Сюжеты:
Екатеринбург
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