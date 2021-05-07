Подробности смерти блогерши и драка водителей. Итоги дня в Свердловской области

12 мая в 9.00 мост для движения транспорта на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будет закрыт. Также будут закрыты для движения участки автодорог от пересечения улиц Грибоедова и Серова до улицы Циолковского, а также по улице Циолковского от улицы Индустриальная до улицы Октябрьской революции. При этом движение по перекрестку улицы Циолковского и улицы Октябрьской революции временно сохранится по направлениям по улице Циолковского при движении от проспекта Мира поворот направо на улицу Октябрьской революции, а также по улице Октябрьской революции при движении от улицы Газетная при повороте налево на улицу Циолковского. Остальные направления будут закрыты для движения. В Железнодорожном районе будет организовано одностороннее движение по улицам Кушвинская от улицы Кулибина в сторону улицы Заводская и по улице Бондина от улицы Заводская в сторону улицы Кулибина.