Подробности смерти блогерши и драка водителей. Итоги дня в Свердловской области

33-летний Дмитрий, муж убитой блогерши Кристины Журавлевой из Екатеринбурга, признался в убийстве супруги. Он написал явку с повинной. Ее труп был найден в лесополосе под Арамилем. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (Убийство), ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 5 апреля Дмитрий находился со своей женой в их частном доме. Вследствие конфликта, он задушил супругу руками, отчего она скончалась на месте преступления. 9 апреля обвиняемый вывез тело Кристины в лесной массив на территории Сысертского района, а 16 числа его нашел случайный человек. Так как в полицию не поступало заявление о пропаже, личность блогерши не удавалось установить длительное время. Однако 30 апреля супруг погибшей всё-таки заявил о пропаже жены. В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что он причастен к преступлению. Кристина Журавлева была Instagram-блогером с почти 60 тысяч подписчиков.
Тело пропавшего четыре дня назад предпринимателя Алексея Филиппова из Екатеринбурга было найдено на Шарташе. Предварительно установлено, что он покончил с собой. Поиском мужчины занимались правоохранительные органы и волонтеры поисковых отрядов.
Несколько водителей подрались на дороге в центре Екатеринбурга на перекрестке Ленина-Толмачева на пешеходном переходе. Двое молодых людей выскочили из Nissan и сломали зеркало автомобилю, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. По словам очевидцев, после этого завязалась драка. Затем пассажир и водитель Nissan задним ходом через встречную полосу движения уехали назад.
12 мая в 9.00 мост для движения транспорта на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будет закрыт. Также будут закрыты для движения участки автодорог от пересечения улиц Грибоедова и Серова до улицы Циолковского, а также по улице Циолковского от улицы Индустриальная до улицы Октябрьской революции. При этом движение по перекрестку улицы Циолковского и улицы Октябрьской революции временно сохранится по направлениям по улице Циолковского при движении от проспекта Мира поворот направо на улицу Октябрьской революции, а также по улице Октябрьской революции при движении от улицы Газетная при повороте налево на улицу Циолковского. Остальные направления будут закрыты для движения. В Железнодорожном районе будет организовано одностороннее движение по улицам Кушвинская от улицы Кулибина в сторону улицы Заводская и по улице Бондина от улицы Заводская в сторону улицы Кулибина.