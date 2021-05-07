Работники екатеринбургского перевозчика пожаловались в прокуратуру на низкие зарплаты

Работники екатеринбургского перевозчика пожаловались в прокуратуру на низкие зарплаты
Работники екатеринбургского перевозчика пожаловались в прокуратуру на низкие зарплаты
Сегодня, 11:43ОбществоФото: Яндекс.Карты
Работники крупнейшего в Екатеринбурге муниципального перевозчика массово пожаловались в прокуратуру на низкие заработные платы.

Коллектив водителей ЕМУП «Городской транспорт» уверены, что им недоплачивают положенные за выполненную работу деньги и готовы отстаивать свою правоту в суде.

В частности, работники компании-перевозчика сетуют на то, что на предприятии не исполняются требования Федерального отраслевого соглашения и коллективного договора Гортранса.

Расчет заработной платы сегодня на предприятии сильно отличается от установленных в Отраслевом соглашении норм по оплате труда, написали в коллективной жалобе работники ЕМУПа, которую опубликовал Е1.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что из-за недостаточного финансирования Гортранс находится в тяжелом финансовом положении на протяжении уже нескольких лет.

Сейчас коллективная жалоба, с которой уже ознакомились в городской прокуратуре, передана в трудовую инспекцию.

Напомним, продавцы пожаловались на недоплату в нижнетагильском «Мегамарте». Сотрудники считают, что им недоплачивают из-за миллионных убытков торговой сети.

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