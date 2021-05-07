Реконструкция двора на Космонавтов за 19,6 млн продолжается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:01ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Сейчас уже демонтирована старая игровая площадка. На дороге вырыты бордюры, ликвидированы тротуары. 4 мая был вывешен паспорт объекта.
На благоустройство выделено 19,6 миллиона рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планируется завершить к октябрю 2021 года, подрядчиком является ООО ГК «УралСтройКомплекс».
У нас была большая проблема с местами под парковку, автомобили оставляли прямо на газонах. Надеюсь, после ремонта этот вопрос будет решен, рассказала редакцииTagilCity.ru местная жительница.
Она отметила, что дети с нетерпением ждут новую площадку, потому что старые конструкции частично сломаны.
Напомним, в рамках благоустройства подрядчику необходимо расширить проезды и парковку, заасфальтировать тротуары. Также будет отремонтирована система наружного освещения, установлены урны, лавочки и детская площадка. Кроме того, во дворе обустроят новые газоны и высадят деревья и кустарники.