Реконструкция двора на Космонавтов за 19,6 млн продолжается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:01ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru

Реконструкция двора на Космонавтов за 19,6 млн продолжается в Нижнем Тагиле

Строители продолжают благоустраивать двор, расположенный между домами на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46 в Нижнем Тагиле.

Сейчас уже демонтирована старая игровая площадка. На дороге вырыты бордюры, ликвидированы тротуары. 4 мая был вывешен паспорт объекта.

На благоустройство выделено 19,6 миллиона рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планируется завершить к октябрю 2021 года, подрядчиком является ООО ГК «УралСтройКомплекс».

Фото:TagilCity.ru

У нас была большая проблема с местами под парковку, автомобили оставляли прямо на газонах. Надеюсь, после ремонта этот вопрос будет решен, рассказала редакцииTagilCity.ru местная жительница.

Она отметила, что дети с нетерпением ждут новую площадку, потому что старые конструкции частично сломаны.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, в рамках благоустройства подрядчику необходимо расширить проезды и парковку, заасфальтировать тротуары. Также будет отремонтирована система наружного освещения, установлены урны, лавочки и детская площадка. Кроме того, во дворе обустроят новые газоны и высадят деревья и кустарники.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний ТагилЭксклюзив
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