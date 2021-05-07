Реконструкция двора на Космонавтов за 19,6 млн продолжается в Нижнем Тагиле

Напомним, в рамках благоустройства подрядчику необходимо расширить проезды и парковку, заасфальтировать тротуары. Также будет отремонтирована система наружного освещения, установлены урны, лавочки и детская площадка. Кроме того, во дворе обустроят новые газоны и высадят деревья и кустарники.