«Россети» передали в музеи фрагменты блокадного «Кабеля жизни»

В преддверии 9 Мая «Россети» передали фрагменты «Кабеля жизни» музеям Санкт-Петербурга и Москвы. Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, пошли в московском Музее Победы и в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Легендарный «Кабель жизни» сделали в блокадном Ленинграде – он служил для электропередачи по дну Ладожского озера, пишет gorod55.ru. Уникальный кабель помог в 1942-м справиться с энергетической блокадой Ленинграда. На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин выразил благодарность ленинградским энергетикам, которые совершили настоящий подвиг, проложив по дну Ладожского озера «Кабель жизни». Он отметил, что они в сложнейший для Ленинграда период смогли вернуть свет жителям, а вместе с ним и веру в Победу. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ленинградские энергетики в тяжелые блокадные годы совершили настоящий подвиг. Он рассказал, что кабель, снабжающий город электричеством, был проложен по дну Ладоги за 48 дней. В экспозицию московского Музея Победы на Поклонной горе фрагменты «Кабеля жизни» передал Андрей Майоров, главный инженер «Россетей». С началом блокады осажденный Ленинград был отрезан от основного электроснабжения – в домах жителей исчез свет, была остановлена работа транспорта и водопровода. Чтобы прорвать энергетическую блокаду, началась работа по восстановлению электроснабжения от Волховской ГЭС. Для осуществления проекта необходимо было проложить кабельные линии по дну Ладожского озера. Работы велись на глубине 18-20 метров под постоянным обстрелом врага. Энергетики «Ленэнерго» монтировали вставку заранее, затем укладывали ее в трюм баржи, а ночью прокладывали линии. Благодаря их работе энергетическая блокада города была прорвана 23 сентября 1942 года. Более двух лет, до 15 мая 1944 года, работала линия “Волховская ГЭС – Ленинград Ладожская”. За это время в осажденный город было передано свыше 30 млн кВт·ч электроэнергии.

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