Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга заберет одну из ее собак

Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга заберет одну из ее собак
Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга заберет одну из ее собак
Сегодня, 09:18ОбществоФото: скрстраница Кристины Журавлевой в Instagram
Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесополосе в середине апреля, заберет одну из ее собак. Животные заперты дома и едят через день.

У погибшей бьюти-блогерши остались без присмотра любимцы ее подписчиков — две собаки, которые в данный момент заперты у нее дома одни.

Мы писали и звонили насчет собак. Они же там голодные сидят. В Следственном комитете нам ответили: «Не волнуйтесь, собак будут кормить». А кто — непонятно, рассказала Е1 двоюродная сестра погибшей.

Родственников дом блогерши следователи пока не пускают, но родные намерены забрать хотя бы одного из псов — Хэппи. По мнению родных, собака будет напоминать о Кристине ее маме.

Напомним, волонтеры пытаются найти новых хозяев животным блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга, тело которой нашли в лесополосе под Арамилем.

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