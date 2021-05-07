Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга заберет одну из ее собак

У погибшей бьюти-блогерши остались без присмотра любимцы ее подписчиков — две собаки, которые в данный момент заперты у нее дома одни.
Мы писали и звонили насчет собак. Они же там голодные сидят. В Следственном комитете нам ответили: «Не волнуйтесь, собак будут кормить». А кто — непонятно, рассказала Е1 двоюродная сестра погибшей.
Родственников дом блогерши следователи пока не пускают, но родные намерены забрать хотя бы одного из псов — Хэппи. По мнению родных, собака будет напоминать о Кристине ее маме.
Напомним, волонтеры пытаются найти новых хозяев животным блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга, тело которой нашли в лесополосе под Арамилем.