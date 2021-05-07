«Шли среди фунфыриков»: троих детей у тагильчанина-наркомана забрали органы опеки

Опека забрала детей у отца-наркомана в Нижнем Тагиле

После публикации TagilCity.ru о трех детях, проживающих с отцом-наркоманом, органы опеки проверили квартиру на Вагонке в Нижнем Тагиле и забрали у него детей.

7 мая органы опеки пришли в квартиру отца-наркомана на Вагонке. Их пустил старший сын Владимир. Представители опеки пришли, а дверь в квартиру нараспашку. Они увидели всё своими глазами. Шли среди фунфыриков и бутылок водки. Отец спокойно дрых в кровати, еле добудились, рассказала сестра погибшей матери троих детей Елена. В ходе трехчасового разговора, родные заявили о намерении взять опеку над детьми. Они потребовали выселить отца без права проживания в квартире. К себе детей забрать не может ни одна из сестер — у них уже есть свои дети и только по одной комнате в квартирах. Фото: TagilCity.ru По словам Елены, она приглашала поучаствовать в визите опеки и представителей от ПДН, но они не приехали. Несовершеннолетних отвезли в Комплексный центр социального обслуживания Свердловской области «Золотая осень» на Пихтовой, 18. Мы позвонили старшему, сказали, чтобы он не переживал и успокоил остальных детей, скоро мы их навестим, говорит Елена. Родственники планируют посетить соццентр 8 мая. Они посмотрят, какие условия предоставили детям. Тагильчанка добавила, что вечером сотрудники ПДН приехали в квартиру и забрали отца детей в медицинское учреждение. Родные предполагают, что мужчина будет проходить медицинское освидетельствование. Напомним, в августе 2020 года скончалась 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, в результате трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца-наркомана. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу: мужчина спускал на дозу имущество Екатерины и не забоится о благополучии детей. Сестра погибшей рассказала, что писала около сотни различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы. После публикации TagilCity.ru на проблему обратили внимание органы опеки. Внеплановая проверка после смерти матери пройдет в тагильской семье с тремя детьми

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