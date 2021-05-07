Завод Каменска-Уральского отказался отвечать за «огненное» ДТП на Тюменском тракте

Завод Каменска-Уральского отказался отвечать за «огненное» ДТП на Тюменском тракте
Завод Каменска-Уральского отказался отвечать за «огненное» ДТП на Тюменском тракте
Сегодня, 13:07ОбществоФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Свердловский завод отказался отвечать за «огненное» ДТП на Тюменском тракте. Ущерб придется заплатить водителю загоревшейся фуры, перевозящей алюминиевый порошок.

На заводе по обработке цветных металлов Каменска-Уральского, откуда водитель грузовика вез алюминиевую пудру, сообщили, что не намерены брать на себя вину за ДТП, в котором сгорели несколько автомобилей. Об этом на предприятии рассказали Е1.

Там отметили, что водитель фуры не числился в штате, а был привлечен для выполнения перевозки и перед отправкой в рейс проинструктирован о свойствах металлического порошка, который относится к категории опасных грузов.

Заводская упаковка гарантировала безопасность перевозки. Случившееся стало возможным исключительно из-за ДТП, причины которого установят компетентные органы, пояснила изданию коммерческий директор завода Елена Ушкова.

Таким образом, вся ответственность за сохранность груза, а также причиненный ущерб ляжет на плечи перевозчика.

Напомним, «огненное» ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло 3 мая на дублере Сибирского тракта. В одной из фур перевозился груз, характеризуемый как опасный — алюминиевая пудра.

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