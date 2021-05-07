Зоозащитники пристраивают 4 собак из квартиры пожилой жительницы Нижнего Тагила

Соседи многоквартирного дома в Нижнем Тагиле обратились к зоозащитникам с проблемой пристроить собак, живущих у пожилой женщины. Пенсионерка держит у себя в квартире не менее 5 собак и несколько кошек.

Пожилая женщина из Нижнего Тагила из жалости подбирала на улице животных и приносила себе домой. Местным жителям такое соседство оказалось не по нраву, и они обратились к зоозащитникам. Мария Лисина пообщалась с пенсионеркой и заметила, как ей все труднее становится справляться с питомцами. Во время их визита одна из собак пенсионерки набросилась на другую. Фото: Мария Лисина Среди нормальных собак живет еще помесь со стаффом. Буквально на наших глазах он напал на одну собаку – вцепился ей в глотку. Мы их еле расцепили. Собаку, которая была травмирована, сразу забрали в ветеринарную клинику и на передержку, сказала Мария Лисина. Зоозащитницу тревожит вопрос со стаффордширским терьером. На прогулке он достаточно адекватно реагировал на людей, и, возможно, агрессивно нападал только на эту собаку. Тем не менее, Мария считает, что стаффордширского терьера нужно брать в дом, где нет детей и других животных. Хозяин для такой собаки должен быть авторитетом. У меня 2 варианта: если собаку не пристроить, то ее только усыплять, так как она может быть опасной, подчеркнула Мария Лисина. Травмированной собаке уже нашли нового хозяина, сообщили TagilCity.ru. Пристроить планируется и остальных собак: 2 больших, 1 маленькую и стаффордширского терьера. Мария просит обращаться к ней на личную страницу в соцсети тем, кто готов помочь и взять питомцев себе.

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