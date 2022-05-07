Дело об экстремизме «мэра» и «губернатора» передано в суд Екатеринбурга

Уголовное дело в отношении «мэра» Нижнего Тагила Петра Афанасенко и «губернатора» Свердловской области Светланы Гориной передано в суд Екатеринбурга. Они обвиняются в организации экстремистского сообщества «Граждане СССР»* и участии в нем.

Кроме них по делу обвиняемыми проходят еще 9 человек. Им вменяется участие в экстремистской деятельности. Ранее дело поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Однако было установлено, что наиболее тяжкое преступление совершено в Екатеринбурге. Поэтому документы было решено отправить именно туда, пишет АН «Между строк». Напомним, московский суд приговорил «врио президента СССР»* Сергея Тараскина к восьми годам лишения свободы. Он проведет их в колонии общего режима. Он признан виновным в организации экстремистского сообщества. Тараскин решил возродить СССР в 2010 году. В 2018 году он был задержан после обысков. Позднее обыски прошли и у «мэра» Нижнего Тагила Петра Афанасенко и «губернатора» Свердловской области Светланы Гориной. Последователи Тараскина считают, что СССР до сих пор существует. Они не меняют паспорта, не платят за услуги ЖКХ и полученные кредиты. На 2019 год сумма долгов тагильчан-последователей составляла более 6,5 миллиона рублей. Кроме того, за членство в СССР* люди платили по 1,5 тысячи рублей. А также ежемесячно вносили еще по 500 рублей. Всего за время деятельности организации руководители собрали более 400 тысяч рублей. * По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ. Более 6,5 млн долгов по ЖКХ и кредитам накопили «граждане СССР» из Нижнего Тагила

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