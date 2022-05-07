Дополнительные тренировки по ЧС будут проводиться в каникулы у тагильских школьников

Дополнительные тренировки по ЧС будут проводиться в каникулы у тагильских школьников
Дополнительные тренировки по ЧС будут проводиться в каникулы у тагильских школьников
Сегодня, 20:07ОбществоФото: 1MI
Дополнительные меры безопасности будут предприняты в каникулярное время в отношении школьников Нижнего Тагила.

В каникулы безопасность учеников обеспечивается в соответствии с требованиями Минпросвещения, касающихся защиты против террористов. Периодически в школах будет проводиться проверка тревожных кнопок и других средств связи на исправность.

Предусмотрено проведение инструктажей и практических тренировок по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и внештатных ситуаций, рассказала редакции TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Напомним, в детских садах Нижнего Тагила была усилена безопасность после того, как мужчина застрелил дошкольников и нянечку в дошкольном учреждении в Ульяновской области.

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