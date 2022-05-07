Неравнодушные люди активно помогают погорельцам из Малой Лаи

После публикации на TagilCity.ru о сборе помощи пострадавшим от пожара в Малой Лае и сообщениям в соцсетях неравнодушные люди начали активно оказывать им содействие.

По словам сестер Любови и Ларисы Бердниковых, им на счет поступили деньги от пяти человек на общую сумму 2,7 тысячи рублей. Мы очень благодарны всем, кто нам помогает. Спасибо большое,рассказала TagilCity.ru Любовь. По ее словам, самый важный этап на сегодня — восстановить документы. Сам дом сестры отстраивать не планируют и оставят только огород. При этом ни местные, ни областные чиновники на связь с погорельцами все еще не выходят и не предлагают ни материальную, ни финансовую помощь. Напомним, в крупном пожаре 4 мая в селе Малая Лая сгорели четыре дома, без жилья остались три семьи (один дом был нежилой). На дом сестер Бердниковых огонь перекинулся с противоположной улицы через дорогу, клуб и еще одно жилое строение. Также пожар унес жизнь пушистого любимца — кота. Помочь Ларисе и Любови Бердниковым можно, переведя деньги на карту «Сбербанка» по номеру телефона: 8(950)655-52-36. «Сгорело все… Кот у меня сгорел!»: пенсионерка о массовом пожаре в Малой Лае 2 Фото Спустя день мы побывали на пожарище в Малой Лае и услышали несколько историй о том, как всем селом спасали от огня дома

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