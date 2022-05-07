Во Владивостоке появилось изображение бабушки из Донбасса с советским флагом

Новое изображение украинской бабушки появилось в России. На этот раз стикер можно найти на набережной во Владивостоке.

Изображение бабушки из Донбасса с советским флагом в руках теперь появилось и во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда». Новый арт-объект появился на одной из стен Владивостока, которая находится на набережной Спортивной гавани. Предыстория появления бабушки на многочисленных баннерах такова: к дому женщины пришли украинские солдаты с продуктами питания. Пожилая женщина вышла к ним с флагом, продукты брать отказалась. На флаг они наступили, а бабушка заступилась, сказав, что за него воевали ее родители. После этой истории стали появляться баннеры с этой бабушкой, различные арт-объекты и граффити. Например, в Нижнем Тагиле появился большой рисунок с изображением старушки. Стрит-арт с бабушкой со Знаменем Победы появился в Нижнем Тагиле

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