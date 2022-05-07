Во Владивостоке появилось изображение бабушки из Донбасса с советским флагом

Изображение бабушки из Донбасса с советским флагом в руках теперь появилось и во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда». Новый арт-объект появился на одной из стен Владивостока, которая находится на набережной Спортивной гавани.
Предыстория появления бабушки на многочисленных баннерах такова: к дому женщины пришли украинские солдаты с продуктами питания. Пожилая женщина вышла к ним с флагом, продукты брать отказалась. На флаг они наступили, а бабушка заступилась, сказав, что за него воевали ее родители.
После этой истории стали появляться баннеры с этой бабушкой, различные арт-объекты и граффити. Например, в Нижнем Тагиле появился большой рисунок с изображением старушки.