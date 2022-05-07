Жители ДНР и ЛНР получат номер с кодом российской системы нумерации +7

Абоненты донецких и луганских операторов связи с 7 мая 2022 года смогут совершать вызовы по российской системе нумерации +7. Таким образом, граждане республик будут беспрепятственно общаться со своими родственниками. Решение принято в рамках политики сотрудничества и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Как сообщает tass.ru, замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким заявил, что решение о замене кодовой нумерации стало продолжением реализации договоренностей, подписанных между РФ и ЛДНР в феврале этого года. Он отметил, что это стало еще одним шагом к упрощению жизни людей. С 7 мая все исходящие вызовы и СМС абонентов операторов связи Донбасса с кодами нумерации +38071 и +38072 будут отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно. Отмечается, что на данном этапе замена SIM-карты не нужна. При этом стоимость звонков в РФ будет рассчитываться по внутренним российским тарифам. Об изменении номера телефона гражданам сообщат через СМС операторы связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр. Министр связи ДНР Игорь Халепа поддержал решение о замене на российский план нумерации с префиксом +7 и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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