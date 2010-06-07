200 долларов заплатит каждый россиянин за Олимпиаду в Сочи

Расходы на Олимпиаду в Сочи в десять раз превысили бюджеты прошедших игр в итальянском Турине, американском Солт-Лейк-Сити и канадском Ванкувере. Затраты на подготовку к Играм перевалили за 30 миллиардов долларов при первоначальной смете в 12 миллиардов. Такие высокие расходы «Независимая газета» объясняет коррупцией, низкой эффективностью подрядчиков, а также неверным выбором места проведения.