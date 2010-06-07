3980 молодых жителей г. Нижний Тагил получают пенсии по случаю потери кормильца

В отличие от социальной, её размер зависит от стажа и заработка кормильца, а также от того, является ли ребёнок круглым сиротой. Чтобы получать трудовую пенсию со дня смерти кормильца, обратиться за ней в органы ПФР нужно не позднее 12 месяцев со дня смерти. Как рассказали в пенсионном фонде, сейчас её средний размер в Нижнем Тагиле чуть меньше 5-ти тысяч рублей. Если у умершего родителя не было трудового стажа, то его детям установят социальную пенсию. С 1 апреля размер социальной пенсии составляет: у детей, потерявших одного из родителей – 4738 руб.; у детей, потерявших обоих родителей – 9477 руб.