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3980 молодых жителей г. Нижний Тагил получают пенсии по случаю потери кормильца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3980 молодых жителей г. Нижний Тагил получают пенсии по случаю потери кормильца

7 июня 2010, 16:50ОбществоArtem
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