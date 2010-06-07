Австралийский ресторан заменил традиционное меню планшетами iPad

Теперь клиенты ресторана могут просмотреть список блюд с помощью специально разработанного приложения для iPad и выбрать понравившиеся кушанья одним нажатием кнопки. Каждое наименование в меню сопровождается фотографией блюда и описанием его состава. Также iPad предлагает клиенту выбрать гарниры к заказанному блюду. После того, как заказ сформирован, клиент может отправить его по беспроводной сети на кухню ресторана. Планшеты iPad поступили в продажу за пределами США 28 мая. Руководство сразу закупило для ресторана 15 устройств. В Австралии средняя розничная цена одного iPad составляет 16 тысяч рублей.