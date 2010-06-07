Медики г. Нижний Тагил проведут «прививочные рейды» по рынкам и стройкам

По официальным спискам Федеральной миграционной службы в городе живут чуть более 280-ти таджиков. А по неофициальным – более 3,5 тысяч, рассказала главный специалист управления здравоохранения по эпидемиологическим вопросам Екатерина Топычканова. По её данным, вакцинацию прошли уже 169 таджиков, в том числе 24 ребёнка.