Медики г. Нижний Тагил проведут «прививочные рейды» по рынкам и стройкам
7 июня 2010, 16:56ОбществоArtem
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Из-за угрозы распространения полиомиелита всем гражданам Таджикистана, приехавшим в Нижний Тагил в этом году, нужно поставить прививку.
По официальным спискам Федеральной миграционной службы в городе живут чуть более 280-ти таджиков. А по неофициальным – более 3,5 тысяч, рассказала главный специалист управления здравоохранения по эпидемиологическим вопросам Екатерина Топычканова. По её данным, вакцинацию прошли уже 169 таджиков, в том числе 24 ребёнка.
Прививки гражданам Таджикистана ставят в поликлиниках по месту регистрации бесплатно. По адресам, где зарегистрированы таджики, уже выезжают прививочные бригады. Ими вакцинировано 26 человек. Чтобы охватить и нелегальных рабочих, будут совершаться прививочные рейды по стройкам, рынкам и общежитиям, отметила Екатерина Топычканова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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