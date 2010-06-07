Ночные заморозки возможны на этой неделе в г. Нижний Тагил

А на этой, как рассказала главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, ожидается довольно прохладная неустойчивая погода. Во второй половине недели возможна еще одна порция холодного арктического воздуха. По данным метеорологов, не исключены даже ночные заморозки.