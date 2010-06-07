Первые грибы появляются в лесах г. Нижний Тагил
7 июня 2010, 16:29ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Грибники уже находят, в частности, красноголовики.
Сезон грибной охоты в этом году открывается рано, но в этом нет ничего необычного, считает преподаватель кафедры биологии НТГСПА Элеонора Мелинг. По ее словам, грибам для полноценного роста необходимы тепло и влажность. Календарной же привязки нет. Нынешний май был очень теплым, это и позволило появиться первым грибам раньше, чем обычно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей