Среди предприятий потребительского рынка выберут лучшие
7 июня 2010, 16:45ОбществоArtem
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Конкурс на звание лучшее предприятие потребительского рынка объявлен в Нижнем Тагиле.
Победителей определят в четырех номинациях: магазин продовольственных товаров, предприятие общественного питания, рынок или торговый комплекс и салон красоты. Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении по развитию потребительского рынка и услуг муниципалитета до 1 июля. В заявке необходимо указать сведения об использовании прогрессивных форм и методов работы, техоснащении, уровне подготовки кадров, отмечается на официальном городском портале ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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