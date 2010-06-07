Среди предприятий потребительского рынка выберут лучшие

Победителей определят в четырех номинациях: магазин продовольственных товаров, предприятие общественного питания, рынок или торговый комплекс и салон красоты. Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении по развитию потребительского рынка и услуг муниципалитета до 1 июля. В заявке необходимо указать сведения об использовании прогрессивных форм и методов работы, техоснащении, уровне подготовки кадров, отмечается на официальном городском портале ntagil.org.