Телекон показал опровержение репортажа о системе Bolgenos

После выхода в эфир в конце мая репотажа о Денисе Попове и "его" операционной системе Bolgenos в интернет-сообществе произошел нешуточный резонанс.

Тема была настолько популярна, что сайт Телекона не выдерживал наплыва посетителей.

Блоггеры, прорграммисты и просто активные интернет-пользователи обсуждали, как журналисты могли рассказать о принципиально новой ОС Bolgenos, не проверив данные у экспертов, ведь разработка Дениса Попова была совсем не новой системой, а лишь измененной ОС Ubuntu Linux.

Телекон-ТВ решили снять опровержение.

В репортаже показали интервью с активными блоггерами из Москвы и Волгограда и ИТ-специалистами из Нижнего Тагила.