Телекон показал опровержение репортажа о системе Bolgenos
Телефон-ТВ сегодня показали опровержение репортажа о системе Bolgenos Дениса Попова. Журналисты учли мнение интернет-сообщества.
После выхода в эфир в конце мая репотажа о Денисе Попове и "его" операционной системе Bolgenos в интернет-сообществе произошел нешуточный резонанс.
Тема была настолько популярна, что сайт Телекона не выдерживал наплыва посетителей.
Блоггеры, прорграммисты и просто активные интернет-пользователи обсуждали, как журналисты могли рассказать о принципиально новой ОС Bolgenos, не проверив данные у экспертов, ведь разработка Дениса Попова была совсем не новой системой, а лишь измененной ОС Ubuntu Linux.
Телекон-ТВ решили снять опровержение.
В репортаже показали интервью с активными блоггерами из Москвы и Волгограда и ИТ-специалистами из Нижнего Тагила.
Ефим Ширинкин, педагог Дениса, лежит в больнице, Денис Попов на звонки не отвечает. Телекон принес телезрителям извинения за непроверенную информацию о Bolgenos, вышедшую в эфире.