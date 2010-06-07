В первом конкурсе детского творчества «Звездочки «Евраза» приняли участие более 250 детей металлурго
Более 250 детей металлургов и горняков приняли участие в первом отборочном туре конкурса детского творчества «Звездочки «Евраза», сообщает пресс-служба уральских предприятий «Евраза».
Благодаря новому корпоративному конкурсу, который проводит «Евраз», у детей работников НТМК, ВГОКа и КГОКа появилась возможность показать свои художественные, музыкальные, хореографические таланты, считают представители «Евраза».
В рамках конкурса «Звездочки «Евраза» прошли выставка детского творчества «Я рисую Евраз» и фотоконкурс «Звездочка «Евраза».
Главным событием конкурса стал первый полуфинальный концерт, на котором дети в возрасте от 7 до 14 лет показали свои музыкальные и сценические таланты. 12 победителей первого отборочного тура выступят на финальном концерте, который состоится 4 декабря.
Второй отборочный тур состоится в октябре. Заявки на участие в этом этапе конкурса дети работников «Евраза» смогут подать в течение сентября, напоминает пресс-служба.
© Ольга Орехова TagilCity.ru