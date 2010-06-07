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В первом конкурсе детского творчества «Звездочки «Евраза» приняли участие более 250 детей металлурго
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В первом конкурсе детского творчества «Звездочки «Евраза» приняли участие более 250 детей металлурго

7 июня 2010, 12:30ОбществоArtem
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