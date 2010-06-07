Воспитанникам детдомов выделят по 150 тысяч на соцпроекты

В области программа обучения детей из детдомов социальному планированию осуществляется впервые. За реализацию проекта, помимо фонда Российской железной дороги «Расправь крылья», взялись добровольческое движение «Дорогами добра» и министерство образования региона. Как пишет «Джаст Медиа», к концу года министерство образования выберет несколько детских домов, где будет осуществляться программа.

В течение недели с группами подростков в детдомах будут заниматься психологи и другие специалисты. Основная задача — обучить детей ориентироваться в обществе и самостоятельно воплощать в жизнь свои идеи. Каждая из групп разработает социальный проект и представит его в январе. На осуществление каждого проекта предоставляется по 150 тысяч рублей