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Воспитанникам детдомов выделят по 150 тысяч на соцпроекты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанникам детдомов выделят по 150 тысяч на соцпроекты

7 июня 2010, 16:37ОбществоArtem
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