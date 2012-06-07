«АвтоВАЗ» представил пикап Lada Granta

Пресс-служба компании сообщает, что автомобиль будет выпускаться в различных модификациях: открытая бортовая платформа, бортовая платформа с жесткой надстройкой, изотермический фургон а также удлиненный фургон. Серийный выпуск машины начнется осенью 2012 года. В 2012 году «ВИС-АВТО» выпустил в продажу пикап на базе Lada Kalina, который заменил снятый с конвейера фургон на базе ВАЗ-2107.