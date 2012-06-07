«АвтоВАЗ» представил пикап Lada Granta
7 июня 2012, 07:17ОбществоРОман БОТов
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Дочерняя компания «АвтоВАЗа» - «ПСА ВИС-АВТО» - представила пикап на базе бюджетного седана Lada Granta, сообщает «Автосреда». Пикап Lada Granta способен нести до 720 килограмм груза. Объем грузового отсека составляет 3,9 кубометра, а его длина – 2,14 метра.
Пресс-служба компании сообщает, что автомобиль будет выпускаться в различных модификациях: открытая бортовая платформа, бортовая платформа с жесткой надстройкой, изотермический фургон а также удлиненный фургон. Серийный выпуск машины начнется осенью 2012 года. В 2012 году «ВИС-АВТО» выпустил в продажу пикап на базе Lada Kalina, который заменил снятый с конвейера фургон на базе ВАЗ-2107.
Фото Автосреда.ру
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