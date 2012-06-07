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«Депутатские миллионы» пойдут, в основном, в образовательную сферу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Депутатские миллионы» пойдут, в основном, в образовательную сферу

7 июня 2012, 18:26Общество
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