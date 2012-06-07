«Депутатские миллионы» пойдут, в основном, в образовательную сферу

На средства «депутатских миллионов» планируется провести ремонты вобразовательных учреждениях. Планируется также поставить новое оборудование,включая проекторы, интерактивные доски. Всего в образовательную сферу будетнаправлено порядка 17,5 млн рублей.

На благоустройство городской территории выделяют около 8 млн рублей. Депутатытакже поддержат материально учреждения культуры, спорта и туризма. В том числе будетотремонтирован клуб «Азимут», здание молодежного театра, памятник в деревнеУсть-Утка. Не останется без внимания и экология в городе, на экологические мероприятия также пойдет часть средств.