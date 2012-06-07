«Депутатские миллионы» пойдут, в основном, в образовательную сферу
7 июня 2012, 18:26Общество
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Сегодня состоялось совещание при Главе города, на котором решались вопросы реализации наказов избирателей депутатам Городской Думы. Как сообщает пресс-служба Администрации города, народные избранники подали данные на 25,3 млн рублей. Всего, напомним, в местном бюджете на исполнение наказов избирателей в 2012 году запланировано 27 млн рублей.
На средства «депутатских миллионов» планируется провести ремонты вобразовательных учреждениях. Планируется также поставить новое оборудование,включая проекторы, интерактивные доски. Всего в образовательную сферу будетнаправлено порядка 17,5 млн рублей.
На благоустройство городской территории выделяют около 8 млн рублей. Депутатытакже поддержат материально учреждения культуры, спорта и туризма. В том числе будетотремонтирован клуб «Азимут», здание молодежного театра, памятник в деревнеУсть-Утка. Не останется без внимания и экология в городе, на экологические мероприятия также пойдет часть средств.
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