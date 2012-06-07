Июнь в Тагиле будет жарким! Под открытым ночным небом выступят ди-джеи

На свежем воздухе все кажется лучшим, поэтому под девизом «Человек-Природа-Музыка!»мероприятие задаст тон всего лета. На дэнс-площадке будут творить саунд Aleksey Kraft (Groove Techno), Gans (Techno/minimal techno), Sun (House/Techhouse), Denis Arson (Progressive house). Специальный гость приедет навечеринку из Питера, Max Chizhov (Progressive house/House).

Как рассказал TagilCity.ru один из организаторов Open-Air ДенисТимирбулатов, ожидается не менее 300 человек. Территорию планируется огородить,также вероятна установка сцены. Обещается работа бара и решается вопрос пофейерверкам. Полностью моменты организации решатся на следующей неделе.

Звук ребята уже проверили, на одном из выходных съездили на площадкуМуринских прудов и «врубили» аппаратуру. Звук отличный, до некоторых жителей наУдовенко даже долетели отдаленные мелодии. Однако нарушать покой жилыхпросторов Open-Air не будет, в этом плане все отрегулировано.

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