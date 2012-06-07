Кабриолет Opel Astra дебютирует в Париже
7 июня 2012, 07:03ОбществоРОман БОТов
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Получены первые шпионские доказательства того, что у Opel Astra нынешнего поколения все же появится версия с открытым кузовом: фотографы зафиксировали тестовый прототип кабриолета на дорогах Германии. В продаже Astra Cabrio должна появиться к концу этого года. Открытая модификация Opel Astra будет построена на той же самой платформе Delta II, что и остальное семейство (а также некоторые модели Chevrolet), однако, по сведениям портала Motor Authority, кабриолет получит модернизированную переднюю подвеску типа HiPer Strut – по образцу трехдверной версии Astra GTS.
В Opel рассчитывают таким способом существенно улучшить управляемость кабриолета. Кроме того, известно, что Astra Cabrio позаимствует у трехдверки и гамму силовых агрегатов, однако мотор версии OPC устанавливать на открытую Astra не планируется. Это означает, что самым мощным силовым агрегатом, который будет доступен для кабриолета, станет 180-сильный турбомотор объемом 1,6 л. В отличие от Astra TwinTop предыдущего поколения со складной жесткой крышей новая Astra Cabrio получит более традиционный мягкий верх, дабы не слишком увеличивать вес модели. А вот четырехместную компоновку в Opel планируют сохранить. Кабриолет Opel Astra дебютирует на Парижском автосалоне и поступит в салоны европейских дилеров уже до конца этого года.
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