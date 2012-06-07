Магазины и кафе Нижнего Тагила будут озеленять дворы и ремонтировать детские площадки

В качестве докладчика выступала Татьяна Семиколенных,начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Администрациигорода. Она сообщила, что 37 фирм к знаменательной дате благоустроят прилегающуютерриторию, 42 - произведут ремонт фасадов и входных групп, на 19-ти намеченареконструкция.

Помимо этого обозначенные в докладе предприятияпомогут с озеленением дворов и ремонтом детских площадок. Запланирована посадка150 тысяч корней цветов. В докладе также сообщается, что на подготовку к Днюгорода этими фирмами будет вложено порядка 30 млн рублей.