МЧС просит автовладельцев не ставить машины под деревьями

В связи с надвигающимся штормом спасатели просят жителей столичного региона соблюдать необходимые меры предосторожности: не ставить машины под деревьями и рекламными щитами и по возможности воздержаться от выхода на улицу во время сильного ветра и грозы. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве днем 7 июня составит плюс 19-21 градус.