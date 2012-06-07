МЧС просит автовладельцев не ставить машины под деревьями
7 июня 2012, 07:14ОбществоРОман БОТов
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В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Метеобюро Москвы и Московской области. По данным синоптиков, сегодня, 7 июня, в течение дня ожидается дождь, местами сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, гроза и град. МЧС предупреждает, что при сильном ветре возможны обрушения слабозакрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев, повреждение линий электропередачи.
В связи с надвигающимся штормом спасатели просят жителей столичного региона соблюдать необходимые меры предосторожности: не ставить машины под деревьями и рекламными щитами и по возможности воздержаться от выхода на улицу во время сильного ветра и грозы. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве днем 7 июня составит плюс 19-21 градус.
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