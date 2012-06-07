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МЧС просит автовладельцев не ставить машины под деревьями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МЧС просит автовладельцев не ставить машины под деревьями

7 июня 2012, 07:14ОбществоРОман БОТов
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