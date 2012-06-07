На проспекте Мира займутся благоустройством территории и придорожных парковок
7 июня 2012, 11:05Общество
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На вчерашнем совещании в Администрации Нижнего Тагила, посвященном ремонту дорог, мэр Валентина Исаева напомнила подрядчикам об их обязанностях.
Так, помимо ремонта самой дороги по проспекту Мира строители должны будут заняться облагораживанием территории. Присутствующий на совещании Никита Чапурин добавил, что, раз уж прошел капитальный ремонт дороги, неплохо было бы заняться и придорожными парковками. Например, на парковке машин около магазина «Электроника» и женской консультациина Мира стекает вся грязь с дороги.
Валентина Павловна сочла предложение весомым и распорядилась, чтобы подрядчик занялся и парковками в том числе. Представитель организации пообещал, что работы будут выполнены.
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