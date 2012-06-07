На проспекте Мира займутся благоустройством территории и придорожных парковок

Так, помимо ремонта самой дороги по проспекту Мира строители должны будут заняться облагораживанием территории. Присутствующий на совещании Никита Чапурин добавил, что, раз уж прошел капитальный ремонт дороги, неплохо было бы заняться и придорожными парковками. Например, на парковке машин около магазина «Электроника» и женской консультациина Мира стекает вся грязь с дороги.