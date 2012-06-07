Нижнетагильские креативные кулинары взяли «бронзу» на международном кулинарном салоне «ЕврАзия»

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, в нынешнем году в числе достойных участниковМеждународного кулинарного салона «ЕврАзия» были три учебных заведения НижнегоТагила - Нижнетагильский торгово-экономический колледж, техникум питания исервиса и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал МГХПА им.С.Г. Строганова).

Стенд,оформленный учащимися Уральского колледжаприкладного искусства и дизайна,предлагал всеобщему вниманию знаменитые тагильские подносы, бураки, сундуки.Все это вызвало огромный интерес участников съезда, и, как оказалось, многовековоемастерство тагильчан росписи по металлу стало для многих открытием. Разглядываяработы, гости не могли поверить, что их выполняли ребята 16-17-ти лет. Тут жебыл организован мастер-класс по росписи подносов, куда люди стояли чуть не вочереди.

На выставкеучастники представляли «съедобные» работы, при этом каждая из них могла бытьприравнена к произведению искусства. Жюри не могли пройти мимо работ нашихкулинарных «волшебников». Алена Леконцева, повар учебно-производственногокомплекса Нижнетагильского торгово-экономического колледжа, была награжденабронзовой медалью за свои шоколадные шахматы. Еще бы, внушительных размеров черно-белаядоска, а фигурки, стоящие на ней, выполнены в виде забавных мультяшек.

Вообще участники продемонстрировали свой креатив во всей красе. Алексей Лебедкин привез с собой картину из fish-ингридиентов подназванием «Корабль - призрак». Алиса Дьячкова продемонстрировала «съедобную» картину«Россия из марципана». Еще участники показали настоящеешоколадное платье, цветочные композиции из пищевых продуктов, похожие на вышивкугладью, прелестный букет из сахарных цветов.

ПреподавателиНижнетагильского техникума питания и сервиса удивили гостей выставки ажурнымивазами и сервизами из макаронных изделий и удивительными детскими пирожными сземляникой из мастики.

Всеучастники кулинарного салона были награждены дипломами участника.

Фото с Официального сайта города.