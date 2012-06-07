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Нижнетагильские креативные кулинары взяли «бронзу» на международном кулинарном салоне «ЕврАзия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские креативные кулинары взяли «бронзу» на международном кулинарном салоне «ЕврАзия»

7 июня 2012, 09:41Общество
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