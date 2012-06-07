Новый знак отличия «За заслуги перед Нижним Тагилом» появится в городе

Автором идеи нового знака отличия «За заслуги перед НижнимТагилом» стал местный депутат Раудштейн Вадим Анатольевич. По его словам, завнедрение этой награды он выступает уже давно, впервые упоминал о еенеобходимости еще в 2007 году, когда мэром города был Николай Диденко. Сейчаспредстоит корректировка положения по выбору «Почетного гражданина Нижнего Тагила»,куда внесут информацию о поощрении кандидатов. На собрании идею поддержалиединогласно.

Мы Америки неоткрываем, подобные знаки отличия есть почти в каждом городе. Вот и нам давнопора поощрять достойных граждан Нижнего Тагила Вадим Анатольевич.

Впереди у города большой праздник, юбилейный день рождения,290 лет со дня основания. В связи с этим проводится масса мероприятий по благоустройству.Среди прочих проектов есть памятные, приуроченные к дате: акция «290 добрых дел»и «290 имен в истории Нижнего Тагила».