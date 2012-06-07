Новый знак отличия «За заслуги перед Нижним Тагилом» появится в городе
На днях состоялось заседание Городской Думы, где, в том числе, было принято решение о разработке положения по введению новой почетной награды для тагильчан. Как известно, ежегодно город отбирает несколько кандидатов на звание Почетного гражданина, звание в итоге получает только один. Таким образом, решили поощрять и других номинированных кандидатов, поскольку эти люди «неслучайные» в городе, и приносят действительную пользу в развитии и повышении авторитета Нижнего Тагила.
Автором идеи нового знака отличия «За заслуги перед НижнимТагилом» стал местный депутат Раудштейн Вадим Анатольевич. По его словам, завнедрение этой награды он выступает уже давно, впервые упоминал о еенеобходимости еще в 2007 году, когда мэром города был Николай Диденко. Сейчаспредстоит корректировка положения по выбору «Почетного гражданина Нижнего Тагила»,куда внесут информацию о поощрении кандидатов. На собрании идею поддержалиединогласно.
Мы Америки неоткрываем, подобные знаки отличия есть почти в каждом городе. Вот и нам давнопора поощрять достойных граждан Нижнего Тагила Вадим Анатольевич.
Впереди у города большой праздник, юбилейный день рождения,290 лет со дня основания. В связи с этим проводится масса мероприятий по благоустройству.Среди прочих проектов есть памятные, приуроченные к дате: акция «290 добрых дел»и «290 имен в истории Нижнего Тагила».
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