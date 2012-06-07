Он лучше всех в Нижнем Тагиле варит кофе. В нашем городе живёт лучший бариста УрФО
Так называется человек, специальность которого – готовить кофе. Очередной конкурс «Лучший бариста по УрФО» прошёл накануне в Екатеринбурге.
Тагильчанин Константин Дупак завоевал в нём третье место. А три года назад он же становился обладателем гран-при этого чемпионата. Бариста соревнуются в приготовлении эспрессо, капучино и авторских коктейлей. Умение варить самый вкусный эспрессо и делать рисунки на молочной пенке каппучино и принесло Константину третье место.
А также 3 три килограмма эксклюзивного кофе в качестве приза. Тагильчанин уступил знатокам кофе из Екатеринбурга и Тюмени. Соревнования среди бариста проходили в рамках кулинарного салона «Евразия». Ежегодно в работе салона принимают участие более 15 тысяч человек. Также бронзовую награду фестиваля получила повар Нижнетагильского торгово-экономического колледжа Алена Леконцева за шахматы из тёмного и белого шоколада.
Фото со страницы Константина ВКонтакте.