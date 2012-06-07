Опять кладут асфальт «по-тагильски». Теперь на парковке во дворе дома (ФОТО)

Недавно у нас на парковке раскопали электрокабель, вскрыв асфальт. Потом яму закопали. 4 июня произошло «счастливое» завершение истории. Привезли асфальт, высыпали прямо на мокрую глину, без засыпания щебенкой, и утрамбовали ручной трамбовкой. Лишний асфальт покидали на газон пишет Сергей Владимирович.

В подтверждение своих слов Сергей Владимирович прислал фото того, как положили асфальт. На них видно, что покрытие сделано небрежно и, скорее всего, его размоет после нескольких сильных дождей. Кто проводил работы, ему выяснить не удалось. Если у кого-то из пользователей есть информация по это поводу, просьба написать в комментарии к новости.

Складывается такое впечатление, что по некоторым городам комфортно ездить можно разве что на грузовиках. Легковые автомобили могут просто не выдержать долго на этих ямах. Кстати, кого реально заинтересовало, китайские грузовики в наличииможно купить в некоторых салонах нашего города. Пусть на них ездить не очень комфортно, зато они очень вместительны и долговечны.