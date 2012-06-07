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Опять кладут асфальт «по-тагильски». Теперь на парковке во дворе дома (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опять кладут асфальт «по-тагильски». Теперь на парковке во дворе дома (ФОТО)

7 июня 2012, 17:32Общество
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