Самым интересным событием лета называют организаторы музыкальный looping-фестиваль в Нижнем Тагиле

Лупинг – это исполнение музыки с помощью воспроизведения закольцованных сэмплов при помощи специальных устройств или программного обеспечения, рассказывает организатор фестиваля в Нижнем Тагиле Андрей Батурин. Музыканты по всему миру активно используют лупинг, так как это позволяет им не зависеть от наличия специально оборудованной репетиционной базы и заметно сокращает количество участников музыкального коллектива.

Как правило, один луп-артист, в одиночку способен заменить целый оркестр. Присоздании композиции, наиболее часто используются компактные музыкальные инструменты, различные виды перкуссии, а так же активно применяется битбокс и акапелла.

Первый день фестиваля будет целиком посвящен знакомству и совместной творческой работе участников, а так же подготовке совместной програмы. 6-го июля планируются выступления на улицах Нижнего Тагила и большой, шестичасовой, вечерний концерт, на который могут попасть все желающие добавляет Андрей.

Для тагильчан выступят артисты из разных городов России и Украины, а так же специально приглашенный гость Вахтанг Каландадзе - Чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, вице-чемпион мира 2009 (Beatbox Battle 2009 (Berlin) по битбоксу. Приезд этого мега-талантливого по оценкам организаторов артиста стал возможен благодаря поддержке корпорации Roland, лидера в производстве музыкального оборудования.

На фото - Вахтанг Каландадзе.