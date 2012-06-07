Сегодня пройдут акции по соблюдению водителями правил на ЖД переездах

Мероприятия на эту тему проводить актуально, поскольку значительноувеличилось число аварий, где автомобилисты грубо нарушали правила дорожногодвижения на СвЖД.

Свердловская железная дорога также несет ответственность за возможностьаварии - на некоторых ЖД переездах необходимо делать капитальный ремонт, где-тозаменять настил. На эти работы уже запланировано порядка 80 млн рублей, частьиз которых пойдет на оборудование автоматической переездной сигнализацией 2-хпереездов, установку барьеров-автоматов на одном переезде, улучшениеэлектроосвещения на 5-ти переездах и оборудование 4-х переездов шлагбаумамиболее совершенной модификации.

На сегодняшний день эффективной мерой предостережения являетсяпрофилактическая работа с пешеходами и водителями. В связи с этим сегодня намногих переездах будут раздавать памятки, проводить беседы. В автошколахразместятмотивирующие плакаты.

Официальный сайт УГИБДД области напоминает, что за нарушение правилдорожного движения при проезде пешеходных переездов предусмотренаадминистративная ответственность. Согласно ст. 12.10 КоАП РФ за нарушениеправил проезда переезда предусмотрен штраф в размере 500 р. или лишения правауправления ТС на срок от 3-6 месяцев. При повторном нарушении предусмотренолишение на срок 1 год.

Сообщаем также интересную информацию для тех ,кто сегодня будет проезжатьчерез ЖД переезд станции Кольцово. Там железнодорожники совместно ссотрудниками ГИБДД проведут интерактивный опрос «Соблюдаешь правила пересеченияжелезнодорожных переездов - мигни дальним светом».