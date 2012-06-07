В США назвали самый экономичный автомобиль

Для сравнения, Mitsubishi i-MiEV расходут на 100 км пробега 2,1 л условного топлива, Ford Focus Electric - 2,24 л, а Nissan LEAF - 2,38 л. Первый серийный электромобиль Honda укомплектован 125-сильным электрическим мотором, который питает литий-ионная батарея емкостью 20 кВт·ч. Двигатель имеет три режима работы: Еco, Normal и Sport. Производитель отметил, что в спортивном режиме машина обладает практически такой же динамикой, что и автомобиль с 2-литровым бензиновым мотором. Без подзарядки аккумулятора Honda Fit EV способен проехать до 160 км, развивая во время движения максимальную скорость 145 км/ч. Пополнить ресурс батареи от электросети с напряжением 240 вольт можно примерно за 3 часа. Цена электромобиля Honda Fit EV на североамериканском рынке составляет $36 625.