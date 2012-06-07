В США назвали самый экономичный автомобиль
Компактный пятидверный электромобиль Fit EV признан Агенством по охране окружающей среды (EPA) наиболее экономичным серийным автомобилем. Согласно проведенным специалистами EPA тестам, японский хэтчбек Honda Fit EV тратит на 160 км пути 29 кВт·ч. Расход электричества пересчитали в топливный эквивалент и получилось, что в комбинированном цикле электромобиль потребляет всего 1,99 л горючего на стольник пробега.
Для сравнения, Mitsubishi i-MiEV расходут на 100 км пробега 2,1 л условного топлива, Ford Focus Electric - 2,24 л, а Nissan LEAF - 2,38 л. Первый серийный электромобиль Honda укомплектован 125-сильным электрическим мотором, который питает литий-ионная батарея емкостью 20 кВт·ч. Двигатель имеет три режима работы: Еco, Normal и Sport. Производитель отметил, что в спортивном режиме машина обладает практически такой же динамикой, что и автомобиль с 2-литровым бензиновым мотором. Без подзарядки аккумулятора Honda Fit EV способен проехать до 160 км, развивая во время движения максимальную скорость 145 км/ч. Пополнить ресурс батареи от электросети с напряжением 240 вольт можно примерно за 3 часа. Цена электромобиля Honda Fit EV на североамериканском рынке составляет $36 625.
Фото: Worldcarfans