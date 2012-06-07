Вкусное – на десерт. Нижнетагильский театр драмы завершает сезон сюрпризом
7 июня 2012, 10:46ОбществоЕвгения
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Перед тем, как уйти на каникулы, труппа покажет зрителю новинку. Это превью или предпремьерный показ нового спектакля – трагикомедии «Визит старой дамы». Практика превью существует во многих известных театрах, говорит заведующая литературной частью нижнетагильского драматического Ольга Черепова. Эти показы, например, в театре на Таганке идут по полгода. Они нужны, чтобы оценить реакцию зала.
Как сообщает ИА «Все новости», Нижнетагильский театр драмы покажет превью лишь дважды – 8 и 9 июня. А сама премьера состоится уже в следующем сезоне. В августе актёры театра драмы начнут готовить ещё две новые постановки. Вообще, следующий театральный сезон ознаменуется сразу тремя памятными датами. 160 лет со дня рождения Мамина-Сибиряка и 50 лет с тех пор, как его именем назвали театрдрамы. Эти два юбилея просто обязывают драматический театр включить в репертуар постановку по произведениям Мамина-Сибиряка. А в январе все театры Нижнего Тагила ждёт праздник – 150 лет с момента первой театральной постановки в городе. И эта дата не пройдёт для тагильского зрителя незамеченной.
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