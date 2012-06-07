Вкусное – на десерт. Нижнетагильский театр драмы завершает сезон сюрпризом

Как сообщает ИА «Все новости», Нижнетагильский театр драмы покажет превью лишь дважды – 8 и 9 июня. А сама премьера состоится уже в следующем сезоне. В августе актёры театра драмы начнут готовить ещё две новые постановки. Вообще, следующий театральный сезон ознаменуется сразу тремя памятными датами. 160 лет со дня рождения Мамина-Сибиряка и 50 лет с тех пор, как его именем назвали театрдрамы. Эти два юбилея просто обязывают драматический театр включить в репертуар постановку по произведениям Мамина-Сибиряка. А в январе все театры Нижнего Тагила ждёт праздник – 150 лет с момента первой театральной постановки в городе. И эта дата не пройдёт для тагильского зрителя незамеченной.