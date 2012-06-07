Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП под Мурманском

264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, 5 июня около 16:00 мск старший специалист одной из воинских частей Северного флота мичман Валерий Морщакин, управляя принадлежащим ему автомобилем Mitsubishi Outlander, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Daewoo Nexia. В результате ДТП погиб оператор местного телевидения, находившийся в Daewoo Nexia, а также пострадали два человека. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения города Снежногорска. Согласно результатам медицинского освидетельствования в момент совершения ДТП водитель Mitsubishi Outlander был трезв. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы аварии, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.