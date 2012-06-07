Заключенные ИК №6 в Нижнем Тагиле сшили платья для выпускниц детских домов (ФОТО)
7 июня 2012, 14:33Общество
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13 июня в исправительной колонии №6 Нижнего Тагила пройдет финал конкурса профессионального мастерства «Школьный вальс», организованный ИК-6 совместно с фондом «Новая Жизнь», сообщают в пресс-службе областного ГУФСИН.
Заключенные представят на суд членов жюри свои работы – платья к выпускному вечеру. Наряды мастериц будут подарены выпускницам двух детских домов Среднего Урала.
Швеи ИК-6 известны в системе ФСИН России как замечательные профессионалы своего дела, которые неоднократно становились победителями конкурса ФСИН России «Красиво шить не запретишь». Подобные конкурсы способствуют успешнойсоциальной адаптации женщин после освобождения из мест лишения свободы рассказали в ведомстве.
Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН Свердловской области.
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