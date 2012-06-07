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Заключенные ИК №6 в Нижнем Тагиле сшили платья для выпускниц детских домов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заключенные ИК №6 в Нижнем Тагиле сшили платья для выпускниц детских домов (ФОТО)

7 июня 2012, 14:33Общество
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