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На ремонт моста на Фрунзе в Нижнем Тагиле выделяют более 500 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ремонт моста на Фрунзе в Нижнем Тагиле выделяют более 500 млн рублей

7 июня 2014, 12:50Общество
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