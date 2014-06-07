На ремонт моста на Фрунзе в Нижнем Тагиле выделяют более 500 млн рублей

Ранее сообщалось, что работы на мосту будут завершены 15 ноября. Это значит, что почти 5 месяцев тагильчане вынуждены будут двигаться в объезд. Это притом, что мост на Фрунзе – одна из ключевых артерий, соединяющая Выю и центр.

Тем не менее, с тем фактом, что мосту необходим ремонт, не спорит никто, от обычного тагильчанина и спецслужб до Главы города. Напомним, первым, кто обратил внимание на проблему, стал Никита Чапурин, председатель движения «Тагил без ям». На сегодня уже готова проектно-сметная документация.

Добавим, обновленный мост обеспечит свободное движение большегрузов массой свыше 100 тонн. Об этом заявили еще в прошлом году в «УралГИДРОПОНИИ» (подрядчик, подготовивший документацию для выполнения ремонтных работ).