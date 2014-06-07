Особенности отдыха в Таиланде
Любителям экзотики и теплого моря, безусловно, понравятся курорты Таиланда. И хотя добираться туда придется авиарейсом более 10 часов, уникальная природа и тропический климат позволяют этой стране принимать туристов круглый год.
Таиланд - страна особой культуры и местных традиций. Официальной государственной религией является буддизм. Здесь вы сможете лично увидеть особенности восточной культуры. Все статуи Будды являются священными, поэтому строго запрещено проявлять любые формы неуважения, а также забираться на них. Кроме пляжей в стране предъявляются особые требования к внешнему виду, при посещении храмов и общественных мест необходима длинная одежда.
Большинство городов Таиланда специализируются на туристическом бизнесе. Теплые воды Андаманского моря и Сиамского залива привлекают множество любителей пляжного отдыха. Приобретя недорогие туры в Краби в июле, вы сможете в полной мере насладиться удобными пляжами и золотым песком.
В крупных городах работает общественный транспорт, а на островах туристам предоставляют свои услуги: такси, катера и лодки, так называемые «тук-тук» - трехколесные такси.
Выходя из отеля, не забудьте взять карту города и карточку отеля. А вот деньги и ценные вещи стоит оставить в сейфе гостиницы.
В климате Таиланда можно выделить три сезона: лето, которое длится с октября по февраль, жаркое лето, с марта по май, и дождливое лето, с июня по сентябрь. Лучшим сезоном для туристов является лето, в этот период относительно прохладно и сухо – около 30 градусов. В жаркое лето температура может достигать 40 градусов.
Климатические условия внутри страны сильно разнятся из-за ее большой протяженности с севера на юг. Более престижным и дорогим является отдых на островах, именно поэтому туры на Пхукет в октябре – это гарантия прекрасной погоды в прекрасном месте.
Кухня Таиланда богата морскими деликатесами. Здесь вам предложат широкий выбор морепродуктов: рыба, крабы, тигровые креветки, лобстеры. По вашему желанию их могут приготовить в остром соусе, характерном для местной кулинарии, или предложат европейский вариант. В ресторанах вы можете встретить достаточно большой выбор национальных кухонь. Тайская, китайская, индийская, итальянская, европейская и даже сеть питания McDonald’s. Отели, как правило, предоставляют только завтрак или пару завтраков и ужин. Чаевые, которые оставляют официантам, составляют около 10% от стоимости заказа.