Особенности отдыха в Таиланде

Таиланд - страна особой культуры и местных традиций. Официальной государственной религией является буддизм. Здесь вы сможете лично увидеть особенности восточной культуры. Все статуи Будды являются священными, поэтому строго запрещено проявлять любые формы неуважения, а также забираться на них. Кроме пляжей в стране предъявляются особые требования к внешнему виду, при посещении храмов и общественных мест необходима длинная одежда.

Большинство городов Таиланда специализируются на туристическом бизнесе. Теплые воды Андаманского моря и Сиамского залива привлекают множество любителей пляжного отдыха. Приобретя недорогие туры в Краби в июле, вы сможете в полной мере насладиться удобными пляжами и золотым песком.

В крупных городах работает общественный транспорт, а на островах туристам предоставляют свои услуги: такси, катера и лодки, так называемые «тук-тук» - трехколесные такси.

Выходя из отеля, не забудьте взять карту города и карточку отеля. А вот деньги и ценные вещи стоит оставить в сейфе гостиницы.

В климате Таиланда можно выделить три сезона: лето, которое длится с октября по февраль, жаркое лето, с марта по май, и дождливое лето, с июня по сентябрь. Лучшим сезоном для туристов является лето, в этот период относительно прохладно и сухо – около 30 градусов. В жаркое лето температура может достигать 40 градусов.

Климатические условия внутри страны сильно разнятся из-за ее большой протяженности с севера на юг. Более престижным и дорогим является отдых на островах, именно поэтому туры на Пхукет в октябре – это гарантия прекрасной погоды в прекрасном месте.