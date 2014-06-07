Помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко одобрил запрет на продажу алкоголя по воскресеньям

В предлагаемых мерах ничего нового, в сущности, нет. Все они направлены на ограничение доступа к алкоголю, - прокомментировал инициативу Геннадий Онищенко. - Что такое повышение акцизов на крепкие напитки, то есть повышение цены? У меня нет таких денег, купить не смогу. То же самое - запрет торговать крепкими напитками по воскресеньям и после 16 часов по субботам. Это ограничение по времени. То, что нельзя будет купить спиртное на каждом углу, а только в определённых, имеющих специальный вход в винные отделы магазинах, до которых надо ещё добраться, - ограничение по расстоянию. Любые меры, направленные на ограничение доступа к алкоголю, можно только приветствовать. Всё это общеизвестные вещи, большинство из них уже прописаны в российском законодательстве и не вызывают никаких возражений. Отдельные нюансы, которые не прописаны в законодательстве, нуждаются в обсуждении. Общий тренд, который предложен, абсолютно правильный. И не надо пугать тем, что начнут варить самогон. Это страшилки, которые придумывает алкогольное лобби.