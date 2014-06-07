Помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко одобрил запрет на продажу алкоголя по воскресеньям
Вчера на суд общественности представили доклад «Через 10 лет будет поздно», подготовленный специалистами Института научно-общественной экспертизы. Авторы исследования считают, что если не принять жёстких мер по ограничению алкоголя, то население страны продолжит сокращаться стремительными темпами. Поэтому эксперты предложили ввести «сухой закон» по воскресеньям. А по субботам прекращать продажу алкоголя после 16:00.
По данным «Независимой газеты», поддержать ограничения на продажу крепкого по выходным в рамках решения демографической проблемы уже готовы в аппарате премьера и Совете федерации. Более того, сенаторы допускают, что можно ввести и более жёсткие ограничения. В частности, запретить продавать алкоголь людям моложе 30 лет.
Проекты будущих ограничений активно поддержал ратующий за здоровый образ жизни, бывший санитарный врач страны, ныне помощник премьер-министра Геннадий Онищенко.
В предлагаемых мерах ничего нового, в сущности, нет. Все они направлены на ограничение доступа к алкоголю, - прокомментировал инициативу Геннадий Онищенко. - Что такое повышение акцизов на крепкие напитки, то есть повышение цены? У меня нет таких денег, купить не смогу. То же самое - запрет торговать крепкими напитками по воскресеньям и после 16 часов по субботам. Это ограничение по времени. То, что нельзя будет купить спиртное на каждом углу, а только в определённых, имеющих специальный вход в винные отделы магазинах, до которых надо ещё добраться, - ограничение по расстоянию. Любые меры, направленные на ограничение доступа к алкоголю, можно только приветствовать. Всё это общеизвестные вещи, большинство из них уже прописаны в российском законодательстве и не вызывают никаких возражений. Отдельные нюансы, которые не прописаны в законодательстве, нуждаются в обсуждении. Общий тренд, который предложен, абсолютно правильный. И не надо пугать тем, что начнут варить самогон. Это страшилки, которые придумывает алкогольное лобби.
Между прочим, в Свердловской области и без экспертов с Геннадием Онищенко пытаются с переменным успехом ограничить продажу крепкого алкоголя. Так, например, в Нижнем Тагиле вступил в силу приказ, запрещающий продажу спиртного в магазинах, если они расположены рядом с детскими садами, школами и медицинскими учреждениями.
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