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Помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко одобрил запрет на продажу алкоголя по воскресеньям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Помощник премьер-министра России Геннадий Онищенко одобрил запрет на продажу алкоголя по воскресеньям

7 июня 2014, 09:40ОбществоЕвгения
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