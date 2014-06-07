Сложно ли снять квартиру в Екатеринбурге?

Развитие рынка аренды недвижимости Екатеринбурга непосредственно связано со всеми этими факторами. Несмотря на наличие множества высокооплачиваемых вакансий на предприятиях города, далеко не каждый его житель может себе позволить купить жилье даже в ипотеку из-за слишком высоких относительно менее крупных населенных пунктов цен на недвижимость. Не дешево оказывается и снять квартиру в Екатеринбурге, в чем несложно убедиться, посетив, например, портал www.bn.ru.

Тем не менее, большинство молодых семей и одиноких горожан, работающих и имеющих неплохие доходы, вполне могут позволить себе снимать жилье. И задерживаются в арендаторах на долгие годы, никак не решаясь взять ипотечный кредит для приобретения недвижимости в собственность. Поэтому спрос на сдаваемые квартиры и частные дома в Екатеринбурге всегда достаточно велик. Постоянным спросом во многом обусловлено не только соответствующее предложение, но и стабильный рост цен в этой сфере.

Многие командировочные приезжают в Екатеринбург на длительный срок, поэтому тоже арендуют жилье. Впрочем, в последние годы активно развивается и рынок посуточной аренды. Это позволяет даже тем, кто направлен сюда в краткосрочную командировку, не довольствуясь услугами отеля, с комфортом размещаться в квартире, без проблем снятой всего на несколько дней. Разумеется, в таких случаях востребовано исключительно меблированное жилье, тогда как при долгосрочной аренде квартира чаще всего сдается пустой.

От собственника или через агентство?

Поиск сдаваемого в аренду дома или квартиры, как и в любом другом крупном городе, в Екатеринбурге можно вести и самостоятельно, и через агентства недвижимости. Снять жилье непосредственно у собственника может оказаться выгодным в плане экономии средств на аренду, но затратным по времени. Поэтому к такому способу найти квартиру целесообразно прибегать, лишь если речь идет о перспективе долгосрочной аренды, при условии, что на данный момент потенциальному арендатору есть, где жить.