Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО составил 0,58%

Численность безработных граждан из категории экономически активного населения, состоящих на учете в центре занятости, в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО на начало июня текущего года составила 1 264 человека.

При этом, по данным на 1 июня 2014 года, в ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» было зарегистрировано 3 896 вакансий, из них 3 042 ед. — по рабочим профессиям, 2 900 ед. — с оплатой труда выше прожиточного минимума. Коэффициент напряженности составил 0,68 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,54 безработных.

Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, в численности экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) на 1 июня 2014 года составил 0,58%. Коэффициент напряженности составил среди незанятых граждан, состоящих на учете, 0,4 чел. на одну вакансию, в том числе среди безработных — 0,32 чел.