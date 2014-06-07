Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО составил 0,58%
За 5 месяцев 2014 года в службы занятости Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа за помощью в поиске подходящего места работы обратились 4 588 человек, из них 3 598 человек нашли работу (доходное занятие). Об этом сообщает пресс-служба департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
Численность безработных граждан из категории экономически активного населения, состоящих на учете в центре занятости, в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО на начало июня текущего года составила 1 264 человека.
При этом, по данным на 1 июня 2014 года, в ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» было зарегистрировано 3 896 вакансий, из них 3 042 ед. — по рабочим профессиям, 2 900 ед. — с оплатой труда выше прожиточного минимума. Коэффициент напряженности составил 0,68 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,54 безработных.
Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, в численности экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) на 1 июня 2014 года составил 0,58%. Коэффициент напряженности составил среди незанятых граждан, состоящих на учете, 0,4 чел. на одну вакансию, в том числе среди безработных — 0,32 чел.
При этом среди безработных бытует устойчивое мнение, что недостатоком рабочих мест они обязаны модернизации производства, ведь, к примеру, станок для гибки арматуры заменяет ручной труд нескольких человек. С одной стороны это справедливо, но по факту работы лишаются рабочие без квалификации, а вакансий для специалистов более чем достаточно. Поэтому жалующимся в первую очередь стоит обратить внимание на самих себя и пройти обучение, которое позволит им заниматься квалифицированным трудом, а не дешевой подработкой.