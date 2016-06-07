Десятиклассники Нижнего Тагила в течение пяти дней изучали основы службы в армии
На территории вагонской воинской части, где располагается отряд спецназа №12, прошли учебные сборы для 486 десятиклассников Нижнего Тагила.
Школьники под руководством опытных военных постигали азы армейского ремесла в течение пяти дней, сообщает Администрация Нижнего Тагила.
Журналисты TagilCity.ru взяли комментарий у мамы одного их будущих призывников:
Сын отметил высокий уровень организации сборов. Их возили на специальном трамвае. Разные школы забирали с разных трамвайных остановок. На сборах они много маршировали, один раз они даже постреляли. Примечательно, что возможность приобщиться к сборам получили и мальчики с ограничениями здоровья. Для них сборы проходили в щадящем режиме, они выполняли не весь комплекс упражнений рассказала журналисту TagilCity.ru мама десятиклассника Мария.
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее многие юные тагильчане проходили сборы в воинской части на Вые, но в настоящее время эта воинская часть пребывает в запустении.
© Эрик Х., TagilCity.ru