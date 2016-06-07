Десятиклассники Нижнего Тагила в течение пяти дней изучали основы службы в армии

Сын отметил высокий уровень организации сборов. Их возили на специальном трамвае. Разные школы забирали с разных трамвайных остановок. На сборах они много маршировали, один раз они даже постреляли. Примечательно, что возможность приобщиться к сборам получили и мальчики с ограничениями здоровья. Для них сборы проходили в щадящем режиме, они выполняли не весь комплекс упражнений рассказала журналисту TagilCity.ru мама десятиклассника Мария.