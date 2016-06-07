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Десятиклассники Нижнего Тагила в течение пяти дней изучали основы службы в армии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Десятиклассники Нижнего Тагила в течение пяти дней изучали основы службы в армии

7 июня 2016, 19:00ОбществоПавел Щербина
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