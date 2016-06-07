Церемония награждения лучших учащихся города Нижнего Тагила прошла 3 июня в городском Дворце детского и юношеского творчества (ФОТО)

Десять из лучших школьников города получили именные стипендии Главы города Нижнего Тагила. Среди стипендиантов – учащиеся 4-й, 5-й, 66-й, 75-й, 44-й средних школ, 86-й и политехнической гимназий.

Учащиеся школ № 25, 52, 44, 50, 69, 75 и гимназий №18, 96 получили специальные свидетельства за успехи в области культуры. Удостоились наград и воспитанники ДЮСШ и школ олимпийского резерва – за выдающиеся спортивные результаты на российских и международных соревнованиях.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, дети смогли продемонстрировать свои таланты и на сцене. Зрительный зал приветствовал выступавших аплодисментами.

В своем обращении к награжденным Сергей Носов отметил, что тагильчане во многих сферах являются первыми. Причиной тому, прежде всего, является любовь к Родине, любовь к своему городу. Глава города пожелал победителям – воплотить в жизнь все, что они наметили и выразил гордость за такое подрастающее поколение Нижнего Тагила. Он также сказал:

А наша задача – сделать Нижний Тагил таким, чтобы вы могли работать и реализовать себя в нашем городе.