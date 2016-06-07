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Церемония награждения лучших учащихся города Нижнего Тагила прошла 3 июня в городском Дворце детского и юношеского творчества (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Церемония награждения лучших учащихся города Нижнего Тагила прошла 3 июня в городском Дворце детского и юношеского творчества (ФОТО)

7 июня 2016, 09:15Общество
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